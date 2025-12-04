Joaquín Prat muestra su enfado al ver la actitud de la pareja de Calvin Klein

Las imágenes de Bigote Arrocet de luna de miel en el Caribe con su joven novia: "¡Menudo robado...!"

Compartir







Las imágenes que han dado la vuelta al mundo muestran a Calvin Klein, de 81 años, en un momento de evidente desorientación mientras acudía con su pareja, Kevin Baker, a la presentación de un libro en Nueva York. Lo que debía ser una aparición pública más se convirtió en una escena que ha generado preocupación y una fuerte polémica en redes sociales.

En el vídeo, Klein aparece deslumbrado por los focos, pierde momentáneamente el equilibrio y se tambalea ante la mirada atónita de los presentes. Sus ojos reflejan desconcierto y un visible malestar físico. En ese instante, mientras busca apoyo, alarga la mano hacia su pareja… pero Kevin Baker ya no está a su lado.

El modelo, 46 años menor que el diseñador, accede al local sin mirar atrás, impasible ante la situación e ignorando a su pareja. Con las manos en los bolsillos y sin detenerse, continúa su camino como si nada ocurriera, dejando a Klein solo, intentando mantenerse en pie agarrado desesperadamente a la puerta. Finalmente, un miembro de seguridad interviene y lo ayuda a estabilizarse.

El enfado de Joaquín Prat al ver las imágenes

La escena, viral en cuestión de horas, ha generado cientos de comentarios de indignación. "Si mi pareja flaquea andando, voy a ayudarle", afirmaba un colaborador. Por su parte, Joaquín Prat ha confesado lo que siente al ver las imágenes, visiblemente enfadado: “Lamentable que no te ocupes de tu pareja si está delicado, ebrio o simplemente pasando un mal rato”. Muchos señalan también la diferencia de edad y la falta de empatía mostrada en un momento crítico.

Además, el presentador ha continuado: "lamentable que entres tú antes que un señor que tiene 47 años más que tú. Eso para empezar. Primero entra el señor y después entras tú. Por una cuestión de mera educación", recalcaba.

Críticas a su relación

Su relación ha estado rodeada de titulares desde el inicio, cuando Baker era un joven modelo poco conocido, con trabajos previos en cine para adultos, una trayectoria similar a la de Nick Gruber, la primera pareja masculina que se le conoció al magnate de la moda. Desde que Klein vendió su empresa por 400 millones de dólares, la pareja ha disfrutado de una vida cómoda alejada del foco mediático… hasta ahora. El debate está abierto: ¿fue indiferencia, un malentendido, un enfado previo, como apuntan algunos tertulianos, o una falta de respeto evidente?