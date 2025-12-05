Lidia González 05 DIC 2025 - 09:06h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comunica la inminente llegada de Cala, su segunda hija en común con Lester Duque

Patri Pérez enseña todo lo que lleva en su maleta para el hospital

¡Por fin ha llegado el momento que Patri Pérez estaba esperando! Después de todos estos meses, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia que se ha puesto de parto de su segunda hija en común con Lester Duque. La influencer ha pasado por momentos muy complicados, como enterarse de que tiene un embarazo de riesgo, en el que ha tenido que tomar muchas decisiones. Sin embargo, todo esto ha merecido la pena y no puede esperar más para tener a su pequeña Cala entre sus brazos. La catalana cuenta cómo se siente, en exclusiva, a través de su canal de mtmad, ‘Renaciendo’. ¡Descubre lo que ha dicho en Mediaset Infinity!

Aunque no es la primera vez que la creadora de contenido se enfrenta a un parto, esta vez, se trata de una situación especial que afronta con mucha incertidumbre y algunos miedos. Después de conocer las distintas alternativas que tenía para dar a luz y tomar una decisión al respecto, la catalana es, todavía un mar de dudas. Patri, que ha desvelado sus mayores miedos de cara al parto, se sincera frente a las cámaras: "No sé a lo que me enfrento, van a ser todo sorpresas".

Durante todos estos meses, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido todo tipo de situaciones: desde descubrir que estaba embarazada de Lester Duque, de quien se acababa de divorciar, pasando por los duros inicios de su embarazo por su complicada relación con él hasta dar el paso de vivir juntos cuando nazca Cala. Ahora que se encuentra en un buen punto con el padre de sus hijos, no puede estar más emocionada por este momento. "Estoy super nerviosa, estamos a punto de conocer a Cala", se sinceraba la catalana.

Patri Pérez ha compartido cada paso que ha dado en su embarazo, incluyendo sus duros inicios. La creadora de contenido nunca ha escondido cómo se ha sentido en cada momento. Además, ha compartido grandes episodios como la baby shower de su pequeña, la preparación de la maleta del hospital y mucho más. Por este motivo, ha querido que todos los que han estado apoyándola en sus mejores y peores momentos sean los primeros en enterarse de esta noticia. La influencer va a grabar todos los detalles de su parto y la llegada de su hija, en exclusiva, para su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir!