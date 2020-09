Irene vio cómo violaban a su amiga Gloria: "Tenía miedo de que me hiciera algo así"

Gloria Visedo reconoce que tenía miedo del entrenador y confiesa algo sorprendente para una chica tan joven: " Me quité las coletitas para parecer fea, pensaba que yo le provocaba ". Ella el objeto principal del abusador, siempre era violada por las noches y la fiera no daba descanso.

Irene era su compañera de habitación de Gloria y recuerda con desprecio que "nos hacía un masaje todas las noches en la espalda, estaba desnuda de cintura paraIrene arriba". Sin embargo, cuando llegaba la noche "casi siempre me quedaba dormida porque estaba agotada del entrenamiento, pero una noche no me dormí...".