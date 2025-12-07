El participante de 'La isla de las tentaciones 9' responde cómo ha sido revivir su experiencia viéndola en televisión y cómo actuaría si fuese a la isla como soltero

Los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9' creen que Helena y Rodri se perdonarán: "Han hecho lo mismo"

Compartir







Álvaro Rubio ha participado por segunda vez en 'La isla de las tentaciones' y lo ha hecho de nuevo con pareja y no como soltero. En su anterior edición lo hizo acompañado de Alba a la que le fue infiel con Erika y en esta ocasión ha participado de la mano de Mayeli, pero su experiencia ha sido muy corta, ya que su novia incumplió en varias ocasiones las normas del reality llegando a tener una actitud violenta que terminó con su expulsión.

En la hoguera de las consecuencias, Álvaro confesó que sería incapaz de serle infiel de nuevo a Mayeli porque estaba "completamente enamorado de ella" y que, además, estaban esperando un bebé juntos. Una información que dejó de piedra a Sandra Barneda. Mayeli, muy enfadada por la actitud del de Ciudad Real con Erika, decidió marcharse sola poniendo fin a su relación. Ahora que el influencer ha podido presenciar de nuevo su experiencia a través de la pequeña pantalla, ¿cómo ha revivido todo meses después?

Así ha revivido Álvaro Rubio su paso por 'La isla de las tentaciones 9'

La noticia bomba que ha sacudido al reality tuvo como protagonistas a Álvaro y Mayeli diciendo que iban a ser padres. La influencer también fue protagonista por irrumpir en 'Villa Montaña' y dejar a su novio hecho un mar de lágrimas propinándole varios insultos y frases despectivas: "Verme llorando tras la llegada de Mayeli ha sido horrible. Sobre todo, lo que más me ha costado ver es volver a revivir cómo Mayeli se va diciendo cosas por su boca, por impulsividad y por rencor y me dejaba allí llorando, ha contado en una entrevista en exclusiva para esta web.

Para Álvaro revivir ese momento y su hoguera final ha sido "muy duro" y no le ha gustado verse así llorando. Sin embargo, no cambiaría nada de su experiencia, ni las citas con Erika porque necesitaba que su novia se "diese cuenta de que Erika formaba parte de su pasado".

¿Cómo actuaría Álvaro Rubio si fuese como soltero a la isla?

¿Se atrevería a vivir la experiencia en algún momento como soltero si no estuviese con pareja? Álvaro Rubio tiene claro que, en el caso de que lo hiciese, "lo pasaría bastante mejor" porque, en sus propias palabras, "vas con otra mentalidad". Además, el de Ciudad Real tiene claro que iría a por la chica que más le atrajese físicamente: "Yo me guío mucho por vibras y también por estética. Me da igual si es fácil, si es difícil, yo creo que podría conseguirla", dice muy convencido.

Álvaro también ha confesado cómo se está sintiendo con sus fans y los comentarios que recibe, así como si ha sido realmente el mismo dentro y fuera del reality.

Puedes ver todo lo que nos ha contado en la entrevista dando al play.