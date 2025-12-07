Ibelky ha ganado su combate contra Nico Wroz en la WAR 8 MMA de Madrid entre abucheos del público: "Es un tío duro, se ha notado"

El notable cambio físico de Isaac Belk para dar el salto a la MMA: la trayectoria deportiva y personal de Ibelky

MadridEl Palacio de Vistalegre de Madrid ha acogido el WAR 8 MMA. Este evento deportivo se ha convertido en todo un fenómeno revolucionario y un portal directo para que sus luchadores tenga acceso directo al escenario mundial de la UFC. Emitido a través de Mediaset Infinity, la celebración deportiva se ha convertido en el evento más relevante y mediático de España, ofreciendo una plataforma donde los talentos emergentes pueden catapultarse a la fama global.

Entre los combates que han protagonizado la velada de Isaac Belk, más conocido como Ibelky, contra Nico Wroz. La llegada de Ibelky sorprendía ya en su presentación.

El combate entre Ibelky y Nico Wroz

En un enfrentamiento marcado por la intensidad y el desgaste físico, Isaac, representante de la esquina roja se impuso por decisión unánime en un combate contra Nico Wroz. Los tres jueces coincidieron en sus tarjetas con puntuaciones, otorgando la victoria a Isaac tras un duelo que mantuvo al público en vilo hasta el final.

El combate dejó momentos de gran nivel técnico. Isaac dominó con claridad los dos primeros asaltos, mostrando precisión y agresividad. Sin embargo, su oponente, Nico, reaccionó en la parte final del encuentro, encontrando su ritmo y “sacando fuerzas de flaqueza”, lo que equilibró la balanza y elevó la tensión en el recinto.

Tras el anuncio oficial de la decisión, Isaac evitó extenderse en declaraciones. Visiblemente exhausto y entre pitidos y abucheo del público, Ibelky se ha limitado a señalar que había sido “un tío duro”.

Aun así, su victoria fue celebrada por su esquina y seguidores, que reconocieron el esfuerzo y la resistencia exhibidos durante todo el encuentro.

Colgado el cartel de 'sold-out'

Como no podía ser de otra manera, el evento deportivo colgó el cartel de 'sold out' al ser una de las veladas del año en el panorama nacional. La promotora, de origen español, se ha consolidado como un referente, ofreciendo combates explosivos y sirviendo de trampolín para talentos emergentes con el sueño de llegar a la UFC.

La expectación entre los seguidores de la MMA ha sido máxima gracias a un cartel que estaba plagado de estrellas emergentes y otros atletas consolidados y de talento. Han destacado los nombres propios del circuito nacional como el de Ibelky.

Entre otros combates destacados, la velada cuenta con la participación de figuras como: Gino van Steenis, Marco Elpidio o Luis Felipe Pico.

Ibelky, en la MMA

Isaac Belk, que comenzó a hacerse conocido en las redes sociales por su contenido viral, su relación con Lola Lolita y por su dedicación al deporte de combate, ha desarrollado una trayectoria caracterizada por la constancia.

Su salto a la MMA y sus rutinas de ejercicio que ha ido mostrando y compartido en sus redes sociales, ha potenciado durante estos últimos años la imagen de deportista comprometido, acostumbrado a enfrentarse a exigencias físicas y mentales de alto nivel.

Aunque no ha sido excesivamente prolongado, su paso por las artes marciales mixtas le ha permitido consolidar una reputación de deportista disciplinado en los últimos años. De esta forma, Isaac Belk ha ido dejando atrás su faceta como 'influencer' y creador de contenido al que solo se le asociaba con el mundo de las redes sociales y con sus relaciones personales.

Un Fenómeno en Crecimiento

Organizado por los hermanos argentinos Jorge y Agustín Climent, reconocidos entrenadores de grandes figuras, el evento ha logrado conectar con una audiencia masiva dispuesta a disfrutar de un espectáculo de primer nivel.

Con WAR MMA, el sueño de todo luchador se vuelve palpable: entrar al ring como un competidor y salir como una leyenda.

Bajo la dirección de Jorge y Agustín Climent, WAR MMA se distingue por ser el único evento en España que presenta exclusivamente a todos los luchadores de Climent Club, los más mediáticos y aclamados en el panorama nacional. Esta exclusividad no solo eleva el nivel competitivo, sino que también garantiza una noche de combates donde el carisma y la destreza de estos atletas brillan en su máximo esplendor.