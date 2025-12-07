Eva Longoria enseña en sus redes que sus numerosos utensilios de cocina tienen mucho uso

Eva Longoria ha demostrado en múltiples ocasiones ser una estrella de lo más polifacética. Además de sus proyectos como actriz, directora y productora en la industria audiovisual, la protagonista de ‘Mujeres desesperadas’ también es empresaria y ha enseñado que cocinar es mucho más que una pasión para ella. No se trata de una famosa más aficionada a la gastronomía, sino que ha publicado su propio libro de recetas, ‘My Mexican Kitchen: 100 recipes rich with tradition, flavor and spice’ (‘Mi cocina mexicana: 100 recetas llenas de tradición, sabor y especias’), y ha estado al frente de series documentales centradas en el mundo culinario, como ‘Eva Longoria: Searching For Spain’.

Entre viaje y viaje, tiene tiempo para meterse en la cocina y subir vídeos de recetas a las redes sociales. Sus seguidores habrán observado que el espacio en el que prepara sus platos es real y no parte de un plató perfectamente iluminado para la ocasión. Ella no se corta a la hora de enseñarlo con planos cerrados, para que los espectadores puedan apreciar todos los detalles de sus preparaciones y los ingredientes.

Cocina con mucho espacio

En la cocina de Eva Longoria se pueden ver todo tipo de utensilios, como ollas, cacerolas y bandejas, con símbolos visibles de desgaste, lo cual demuestra que les da mucho uso. En algunos de sus vídeos se pueden ver colocados encima de una amplia encimera, que tiene forma de U y parece ser de mármol, desde la cual puede acceder fácilmente a todo lo que necesita.

Una gran cantidad de armarios y cajones sin tiradores a la vista se reparten por todo el espacio y le ofrecen mucho espacio de almacenaje para guardar comida, menaje y otros artículos en la cocina. Por ejemplo, ella ha enseñado que tiene muchos cuchillos de chef, un frutero con dos niveles, un hervidor de agua, una batidora, un escurridor de color negro que pone sobre el fregadero y también todo tipo de especias, condimentos y aliños.

Colores neutros y electrodomésticos plateados

Los colores neutros predominan en la cocina de Eva Longoria, que se presenta como un espacio abierto y luminoso en el que entra y se refleja la luz natural. Su encimera es blanca, un tono que combina con los paredes y la zona de los azulejos. Por otra parte, para los armarios y los cajones ha elegido un tono marrón claro con textura de madera, algo que le da un toque más natural y acogedor a la estancia. El suelo de la habitación también apuesta por lo que podría ser un suelo cerámico de imitación a madera.

Sin embargo, los electrodomésticos de la estrella son de color plateado y cuentan con un acabado brillante, lo cual contrasta con la gama cromática del resto del cocina. Se puede apreciar en la zona de la nevera y también donde tiene el horno. Una enorme campana extractora se sitúa sobre una cocina de gas de estilo tradicional con un gran número de fogones, que necesita para sus platos más complicados o cuando tiene invitados preparando recetas, como Brooklyn Beckham. Aquí se encuentra uno de los elementos que atrae todas las miradas: los mandos de la cocina, que son de color rojo.