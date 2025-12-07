Antía Troncoso 07 DIC 2025 - 14:38h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano 19', que se conocieron en la casa de Guadalix, anuncian su compromiso tras un año juntos

Edi Insua confiesa a las chicas de 'Gran Hermano 20' el momento en el que supo que estaba enamorado de Violeta Crespo: "¡Qué bonito!"

¡Edi y Violeta se casan! Un poco más de un año después de que sus caminos se cruzasen en la casa de 'Gran Hermano 19' y de que decidieran formalizar su relación, la pareja anuncia su compromiso con un romántico post en sus redes sociales, acompañado de un conmovedor texto: "No sé si existe el destino, pero desde que te conocí creo en él".

Pese a que fueron muchas las personas que dudaron de su amor durante su paso por la casa de Guadalix, lo cierto es que Edi y Violeta han demostrado que están plenamente enamorados. Hace pocos días, pudimos ver a los dos pasar unos días junto a los concursantes de la presente edición de 'Gran Hermano', con los que el gallego hablaba sobre el momento en el que supo que estaba enamorado de Violeta.

Y es que Violeta y Edi se enfrentaron a muchos obstáculos nada más salir de la casa de 'GH19' donde se fraguó su historia de amor. Aparte de todas las críticas que recibieron por estar juntos, también se enfrentaban al hándicap de la distancia y la diferencia de edad. Sin embargo, la pareja ha demostrado que su amor lo puede con todo y, a través de su canal de mtmad '#Violedi', han ido compartiendo con sus seguidores todos los avances de su relación durante este año juntos.

Edi Insua ha confesado en varias ocasiones que nunca antes se había planteado dar el "sí, quiero", sin embargo, desde que Violeta apareció en su vida, esto cambió por completo: "Jamás me imagine casándome hasta ahora", admitía Edi un par de meses atrás en un mtmad con Violeta en el que hablaban sobre si estaba en sus planes casarse pronto y cómo y dónde sería el enlace.

Durante este año juntos, la pareja ha dado pasos muy significativos en su relación, aunque, sin lugar a dudas, el más importante de todos fue el momento en el que Edi le presentó a Violeta a su hijo, Gael. Desde ese momento, la pareja ha pasado mucho tiempo en familia, haciendo planes los tres juntos. Respecto a esto, la propia Violeta confesaba que ha desarrollado un vínculo muy bonito con el pequeño: "Aunque no sea mío, yo ya siento que tengo un niño".

Aunque los comienzos de la relación de Edi y Violeta no fueron fáciles, la pareja ha conseguido fortificar su noviazgo, cerrando el año por todo lo alto con una pedida de mano que tenía lugar este sábado 6 de diciembre. Ha sido el gallego el que ha organizado este momento tan especial, sorprendiendo a su novia durante una romántica e íntima cena en la que ha hincado rodilla. La toledana, con lágrimas de emoción en los ojos, se fundía un un tierno beso con su pareja tras dar el "sí, quiero".

Un momento inolvidable que la pareja ha inmortalizado en sus redes sociales, compartiendo el vídeo de la pedida junto a unas bonitas palabras: "No ha sido fácil, pero ambos sabemos que somos el amor de nuestras vidas y queremos forjar nuestro destino juntos y de la mano, contra viento y marea, pero siempre fuertes y creciendo. Los dos sabemos que "ERES TÚ".