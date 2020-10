Sonia tiene miedo de las represalias por haber denunciado a sus compañeros policías: "Si no es ahora, algo me pasará"

Aunque la sentencia recogió que fue hostigada durante años, Sonia aún vive con miedo a las represalias que puede tener por haberlo hecho público. Contaba en 'Acosados' que una vez su agresor interpuso una denuncia falsa asegurando que había agredido a un reo. Por fortuna ella pudo demostrar que ese día no estaba de servicio. "Me enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión. Si no hubiera podido demostrarlo, hubiera ido a la cárcel", reveló.