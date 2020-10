Sonia Vivas: "El agresor te insulta y luego necesita un grupo que le apoye para justificar lo que ha hecho"

"En la sentencia se reconoce que fui hostigada (...) Creo que si hubiese sido una mujer que no hubiese sido lesbiana hubiera tenido igual menos problemas si hubiese encajado en un tipo de mujer en concreto: Si les hubiese reído las gracias, si me hubiesen ayudado a cargar la moto, si yo hubiera necesitado ayuda...", explicaba Sonia, que cree que el acoso vino derivado de la no aceptación de que ella pudiera hacer lo mismo que ellos.