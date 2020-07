La confesión sexual de Ylenia que sorprende a Cristina Tárrega: "Pasa muy a menudo"

La semana pasada llamó Vanesa para confesar que ella está viviendo un momento muy 'hot', la mujer explicó que "desde hace dos años, me levanto por las mañanas con muchos calentones y no puedo evitar tener sexo continuo". "El problema es que estoy casada y mi marido no aguanta más", seguía explicando la mujer. Después, Tárrega ha añadido un matiz: "Hay que recordar que a Vanesa le daba igual, con hombres y mujeres".