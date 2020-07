Matamoros estalla contra Ylenia: "Tú bien que te has operado el pecho y te has puesto el culo"

Ylenia Padilla ha sido la primera en tomar la palabra y decirle a la invitad que no se preocupase, que en el "tiki-tiki nadie se fija en los pechos ". Al oír esto, Matamoroso no ha podido morderse la lengua y ha estallado contra su compañera: " Tú di lo que quieras pero bien que te las has operado y el culo también te lo has puesto".

La cara de Ylenia era un cuadro, que se defendió diciendo "ahora me arrepiento, siento que no tendría por qué haber hecho muchas cosas que he hecho y me siento con la capacidad para dar este tipo de consejos". Matamoros, que se ha operado en numerosas ocasiones, contesta: "Yo me siento con la capacidad de decirle a Alba que la entiendo completamente, que convivimos con un complejo o varios".