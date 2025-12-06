Lara Guerra Antía Troncoso 06 DIC 2025 - 00:19h.

Jorge Javier desvela los dos problemas previos a su operación: "El tiempo y el ictus"

Jorge Javier Vázquez ya preveía que sería noticia tras su operación: La curiosa anécdota que ha desatado la risa en '¡De viernes!'

Compartir







Jorge Javier Vázquez se sienta en el plató de '¡De viernes!' para revelar por primera vez todos los detalles sobre el comentado cambio físico al que se ha sometido hace varios meses. El presentador desvela qué operación se realizó y, además, nos muestra, en exclusiva, fotos y vídeos del antes y después de su paso por quirófano. Asimismo, conocemos las reacciones que tuvieron su madre y su hermana de su intervención.

Durante el mes de septiembre, Jorge Javier sorprendía en el estreno de 'Supervivientes All Stars' con un total look blanco y unas gafas negras de aviador que levantaban todo tipo de especulaciones sobre su aspecto. A raíz de esto, el presentador lanzaba una importante declaración durante el primer programa de la segunda temporada de 'El diario de Jorge':

"Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", unas palabras con las que daba por zanjado la polémica que suscitó su aspecto físico tras haberse sometido a una operación estética. En el programa de esta noche, Jorge Javier contaba con todo lujo de detalles de su última y más extrema cirugía: "Mi idea era hacerme únicamente el cuello.

Una de las imágenes más llamativas y comentadas en redes del presentador fue en su programa 'El Diario de Jorge', por lo que no ha dudado en explicar en el plató de ¡De viernes! que fue lo que le ocurrió y cómo se desarrolló toda la operación: "El 29 de julio me hice los ojos y luego me he hecho el lifting de la cola de la ceja, que te levantan un poco. Tengo la cicatriz en la ceja y por eso en el primer día del Diario, sale tan raro porque me ponen botox en la frente, no para disimular las arrugas, sino para que pueda cicatrizar mejor".

Además, detalla que "Las operaciones de este tipo son de 6 meses a 1 año de recuperación. Me corté un poco de piel debajo del labio y te lo levantan, parece que te has puesto labios, pero no es así. Yo no tenía labio y es que con el envejecimiento, uno de los síntomas es que te crece la zona entre la nariz y el labio inferior. La nariz no me la he tocado. Esto me lo hice entre cinco y seis horas. La peor fue la siguiente, la del cuello, la mandíbula y el lifting normal".

Jorge Javier, sobre su trabajo de presentador: “No aguanto verme en el plasma"

En primer lugar, Jorge Javier explica que la última intervención, la cual asegura que es la "más importante" se la hizo en dos partes. Confiesa que su idea principal era hacerse el cuello, por lo que en diciembre recurrió a un especialista para que le aconsejaran: "Me dijo que era claro candidato porque al llegar allí, te ponen en un espejo y te dicen que hagas gestos". Tras esto, el presentador de 'Gran Hermano' señala las fotografías que le hicieron para mostrar el antes y el después.

Además, el periodista explica los motivos que le llevan a tomar esta decisión: "Llevo 30 años saliendo en televisión y sinceramente, no aguanto verme todos los días en un plasma y sobre todo a una determinada edad. No es lo mismo verte a los 20, 30 o 35 que ahora de 50 a 55 años. Hay un bajón físico importante y creo que no es lo mismo cuando trabajas en un medio donde no te tienes que ver, que en que sí. Yo me veo todos los días ampliado y no me gustaba. Incluso había días que llegaba a pensar; 'prefiero quedarme en casa que verme así'. Me producía rechazo...la edad no perdona"

De nuevo Jorge Javier continúa con el día que fue al cirujano y confiesa que "me dijo que había otro tipo de cosas que me podía hacer para rejuvenecer más la cara y ahí dije 'mira, estoy en un momento de mi vida que me encuentro bien físicamente'. Creo que estas operaciones hay que hacerlas cuando eres más o menos joven y pensé 'me lo hago'.

Por último, el presentador explica que el cirujano le recomendó hacérselo en dos veces. Sin embargo, aclara que Yo como lo quiero todo, pues no quise perderme las vacaciones, me iba 15 días en julio y ya después solo me quedaba un mes para recuperarme. Yo tenía dos problemas, el tiempo y la más importante es que desde el 19 que me dio el ictus pues yo me tomo una pastilla todos los días; esto para las operaciones es complicado".