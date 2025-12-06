Natalia Sette 06 DIC 2025 - 09:25h.

El exconcursante de 'Supervivientes' desvela si ha recuperado el contacto con su hermana Anita Matamoros

Diego Matamoros revela su verdadero nombre: así se llama realmente

Muchos años han pasado ya desde que Diego Matamoros y su hermana Anita dejaron de hablarse. Los continuos conflictos familiares provocaron que los hermanos tomaran la decisión de tomar caminos separados. En su visita al videopodcast de ‘En todas las salsas’ el influencer se ha sincerado sobre aspectos de su vida personal como sus planes de paternidad y sobre su situación familiar y aclara si ha vuelto a mantener relación con su hermana ¿Habrá habido reconciliación en la familia Matamoros?

La única que se sabe que tiene relación con Anita es Laura Matamoros. A pesar de su distanciamientos mientras Laura concursaba en ‘Supervivientes’, las hermanas han retomado la relación y desde entonces están más unidas que nunca. Ha llegado el momento de saber si Diego ha dado el paso para tener un acercamiento con su hermana o las cosas están igual de siempre. “Hace mucho que corté la relación con todos”, comienza poniendo en contexto el influencer.

El creadora de contenido se sincera con los colaboradores del videopodcast y admite que el resto de sus hermanos no tiene relación con Anita. Aunque le cuesta, el exconcursante de ‘Supervivientes’ termina revelando si ha puesto fin al distanciamiento con su hermana, sobre todo después del duro momento que están pasando debido a la enfermedad de Marina, la mujer de Javier Tudela.

Aprovechando que está hablando de su familia, el influencer desvela cómo fue su último encuentro con Javier Tudela, hermano de Anita Matamoros. “Me vino a hablar y me preguntó de forma muy cariñosa”, cuenta con sinceridad el exconcursante de ‘Supervivientes’. “Con Javi he compartido mi infancia”, dice nostálgico. Diego comenta cómo fue el encuentro y cuenta lo que sabe sobre el estado de salud de Marina.

