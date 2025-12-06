Alejandra Rubio hace balance de su primer año como madre y pone nota a Carlo como padre

La hija de Terelu Campos, feliz tras la celebración del primer cumpleaños de su hijo Carlo: "Este tiempo ha sido maravilloso"

Alejandra Rubio ha recibido el regalo de '¡Vaya fama!' para su hijo Carlo: "Me encanta"

El pequeño Carlo Costanzia Rubio cumplía este pasado viernes su primer añito de edad. El nieto de Terelu Campos y de Mar Flores llegaba al mundo un 5 de noviembre de 2024 tras unos fugaces pero intensos primeros meses de relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia hijo.

La pareja, que apenas un año antes comenzaba su historia de amor, daba la bienvenida a su niño entre un espectacular revuelo mediático y con la sombra del mal rollo familiar planeando sobre sus cabezas. Y los rumores no han cambiado.

Han sido muchos los colaboradores que esta semana han especulado sobre cómo habían escogido Alejandra y Carlo celebrar el primer cumpleaños de su bebé. ¿Harían una gran fiesta familiar? ¿Acudirían Terelu y Mar? ¿Coincidirían en esta hipotética fiesta Carlo Costanzia padre y su ex mujer?

Pese a que Alejandra no ha querido dar detalles de cómo ha sido la celebración del primer cumpleaños de su pequeño, la hija de Terelu sí que ha atendido a Alejandro Vigara, quien le esperaba con una preciosa tarta de cumpleaños para su bebé.

Alejandra recogía feliz el regalo de '¡Vaya fama!' y aprovechaba para contestar las preguntas de los presentadores desde plató:

"Este primer año como mamá ha sido maravilloso, genial, estoy muy contenta y muy feliz. No podría quedarme con un solo día de este año porque cada día hay algo nuevo y eso es lo más bonito de todo (...) De la celebración nos hemos encargado tanto Carlo como yo, siempre lo hacemos todo entre los dos, nos compenetramos muy bien. A Carlo como papá le pondría un mil como padre, él también a mí, siempre me dice lo gran madre que soy".