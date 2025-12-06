Candela Hornero Madrid, 06 DIC 2025 - 15:00h.

Sharon Cohen, más conocida como Dana International, es una cantante y compositora israelí. En 1998 ganó Eurovisión representando a Israel con el tema 'Diva', una canción que se hizo muy popular en España por su famoso estribillo: "Viva María, Viva Victoria, Afrodita… Viva la Diva, Viva Victoria, Cleopatra…".

La cantante se ha pronunciado en sus redes sociales tras conocer la decisión que España anunció el pasado 4 de diciembre de no participar en el Festival de Eurovisión, tras la confirmación de que Israel formaría parte del certamen. Junto a España, se han sumado al boicot otros países: Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que condenan la situación en Gaza y acusan a Israel de utilizar el certamen con fines políticos.

"Buenas noches, Países Bajos, España, Irlanda y Eslovenia", comienza su publicación en la red social Instagram. "He actuado en vuestros países en numerosas ocasiones, tanto en vuestros escenarios como en programas de televisión. Siempre me habéis recibido con calidez y cariño, y habéis cantado conmigo Viva La Diva, conectando con el mensaje que traía: un mensaje de igualdad, aceptación, dignidad humana y los derechos básicos de cada persona".

"Hemos formado parte del Festival de Eurovisión durante muchos años. Hacemos todo lo posible en la competición y, a veces, incluso tenemos éxito. Entonces, explíquenme cómo y por qué se han vuelto en nuestra contra y han anunciado su retirada. ¿Ya no quieren que cantemos con ustedes? ¿Entienden lo violenta e insultante que es esa decisión? ¿Cuánto solo suma odio y daño?", ha denunciado.

"Lo que ocurrió me entristece mucho. Quiero esperar y creer que esto no sucederá realmente, y que ningún país se retirará por nuestra causa", expresa.

¿Cómo llegamos a este punto?

También hizo una reflexión sobre la percepción que se tiene de Israel en otro post: "Entre nosotros, y en hebreo, que solo nosotros entendemos: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que el lugar que tanto nos amó y nos abrazó se volvió hostil? Nos ven como algo que no somos. ¿Cómo perdimos la batalla de la narrativa, la guerra de conciencias? ¿Cómo nos convertimos en uno de los países más odiados del mundo?"

"Algo salió mal en la forma en que el mundo nos percibe, y necesitamos reconocerlo y hacer todo lo posible para cambiarlo. Quien quiera a Ben Gvir, a Smotrich, un extremo derecho absoluto y una guerra interminable, que entienda que ese es el precio: un camino que conduce a un destino solitario. Y quien quiera que Israel vuelva a ser querida en el mundo, que haga oír su voz. Comencemos con Eurovisión este año: enviemos a alguien con cualidades de estrella europea, con una canción pop alegre, colorida y optimista. Que tengamos, de una vez, una razón para celebrar", añadió la cantante.

Su mensaje para España

En una entrevista con El Español, Dana ha pedido a RTVE que rectifique: "No se puede castigar a todo un país porque no se esté de acuerdo con su Gobierno. No puedo imaginar Eurovisión sin lo que España aporta, y me entristece que consideraciones políticas estén alcanzando ahora una competición cuyo propósito es conectar a las personas. Aún espero que esta decisión cambie".

Dana fue la primera persona transgénero en presentarse al festival, un hito que causó un gran impacto en su país y en el propio certamen. En la publicación, también quiso destacar que: "Israel es el único país de nuestra región que es tan liberal. El desfile del Orgullo de Tel Aviv es uno de los más grandes del mundo".