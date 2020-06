Suso confiesa la experiencia sexual que no olvida: "Una vez se tiraron un pedo"

La llamada del sexólogo José Alberto ha provocado que el guión de la conversación se dirija directamente hacia los accidentes a la hora de hacer el amor : "Que levante la mano a quien no le haya pasado alguna cosita". Estas palabras han hecho que a Suso se le encienda la bombilla de los recuerdos y confiese una vivencia.

"A mí una vez durante el sexo se tiraron un pedo", contaba el colaborador muy serio. La cara de Cristina Tárrega era un cuadro, que le contestó rápidamente: "Déjalo, que este tema no me interesa". El sexólogo comenzó a explicar que eso son cosas normales y Luis Rollán intentó explicar que tirarse un pedo no es un verdadero accidente durante el sexo.