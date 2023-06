El espectacular baile con el que arranca 'Así es la vida': de la aparición de Maxi Iglesias al emotivo discurso de Sandra Barneda

"¡Qué subidón!", comenzaba. "¿Os puedo decir una cosa? Hay algo ahí apuntado, pero voy a improvisar. Hoy me he sentido como si fuera mi cumpleaños. Desde que me he levantado, tenía un mensaje de mi madre en WhatsApp, todos mis amigos, con la gente que me he encontrado... Hemos recibido tanto cariño y estoy tan arropada de un equipo que tiene tantas ganas de haceros felices las tardes, que creo que estas tarde de 'Así es la vida' a partir de hoy van a ser imprevisibles e increíbles. Gracias de verdad".