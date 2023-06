El actor se ha lanzado a acudir al estreno de ‘Así es la vida’ y ha explicado por qué: “Cuando me dijeron que era el primer día, dije me gustan los retos. Estamos en una sociedad en la que se prejuzga todo mucho, es un mecanismo de defensa que tenemos los humanos. Situamos las cosas para estar más cómodos, sabiendo lo que hay. A mí me gusta que haya un programa nuevo y no esperar a que haya 15 invitados y que todos me digan ‘tienes que ir, está muy bien’. No, me lanzo, a ver qué pasa”.