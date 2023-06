Vanesa Martín y Sandra Barneda no dan crédito al regalo de Maxi Iglesias: "Ha querido quedar de culto"

La cantante Vanesa Martín ha estado en el plató de 'Así es la vida' y con ello ha recibido el "regalo de mierda" del anterior invitado, Maxi Iglesias . "Anoche me puso un mensaje diciéndome '¡Tía, perdóname!'", revelaba Vanesa mientras Sandra Barneda se echaba a reír ante la anécdota y esperando que el actor no le hubiese dicho de qué se trataba. Ambas se llevaban una sorpresa al descubrirlo en el plató.

A continuación, Vanesa Martín vio el argumento de Maxi Iglesias: "El último libro que me he leído se lo he dado a mi mejor amiga y éste, aunque no lo he terminado, me está pareciendo precioso y muy bonito". Al final, Sandra Barneda también compartía su impresión: "Hay gente tan guapa que hace hasta la mierda guapa".