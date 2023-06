Sandra Barneda entrevista a Mario Vaquerizo en 'Así es la vida'

"Yo no me tengo que justificar ante nada ni nadie porque no considero que haya hecho nada malo", dice el cantante

Mario Vaquerizo subió hace unos días a sus redes sociales una foto en la que salió vistiendo una camiseta de la Legión y recibió muchas críticas por ello. Sandra Barneda le ha preguntado por esa polémica en su entrevista en ‘Así es la vida’.

“Me da igual. Me toca el mismísimo co**. No sabía que era una persona tan importante en este país”, ha comenzado el cantante. Sandra Barneda le ha respondido que hay “símbolos y símbolos” y Mario Vaquerizo ha pedido respeto: “Quién soy yo para decir que un símbolo es bueno o no. Si pedimos respeto, respetemos todo. Creo en la libertad individual y de expresión. El problema no está en que te pongas una camiseta, está en esa gente que quiere cuestionarte a ti por ponerte esa camiseta. Me parece una falta de respeto, aquí últimamente no se tolera nada”, ha dicho.

Mario Vaquerizo: “Yo no me tengo que justificar ante nada ni nadie”

Mario Vaquerizo defiende que no tiene por qué dar explicaciones por lo ocurrido: “Yo no me tengo que justificar ante nada ni nadie porque no considero que haya hecho nada malo. Lo mismo que me he puesto todos los años una camiseta que pone `maricón’, me puedo poner también la camiseta del Cristo del Rey de la Muerte porque me gusta mucho estéticamente hablando”.