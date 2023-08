"Está muy preocupado. Está pasando un día malísimo, porque hoy he podido hablar con él y está fatal. No sabe lo que hacer porque su madre para él es lo más importante del mundo y está ahí dentro. No se puede comunicar con ella ni puede hacer nada con ella", afirmaba la amiga de Rubiales. Sin embargo, aseguraba no saber si Rubiales viajará hasta Motril o no para ver y hablar con su madre.