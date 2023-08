La indignación de Sandra Barneda ante el caso Rubiales: "Los que tienen que hablar, no hablan"

"¿Es tan fácil decir que se vaya al juzgado con la presión que tiene? Luis Rubiales desaparecido cinco días y no pasa nada , y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al juzgado y la presionamos. A mí me parece que están las cosas desiguales", decía la presentadora siendo aplaudida con una sonora ovación.

"A mí me encantaría que una mujer de 72 años no diga 'Mi hijo se preocupa mucho' sino ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido; y que no pidamos a Jenni Hermoso, que encima no gana nada, que tiene que ir a los juzgados", añadía.