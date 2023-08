La madre de Luis Rubiales no ha podido aguantar el revuelo que se ha formado en torno a la figura de su hijo por el beso que le dio a Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección Española de Fútbol Femenino en el Mundial de Sídney.

Para mostrar apoyo a su hijo, Ángeles Béjar ha decidido ponerse en huelga de hambre y desde hace veinticuatro horas duerme en la Iglesia de la Divina Pastora de Motril, en Granada, donde no está recibiendo visitas de familiares por orden del médico.

Los colaboradores de ‘Así es la vida’ no entienden que Luis Rubiales aún no se haya pronunciado y que no haya acudido al lugar religioso a recoger a su madre, para evitar que se exponga a factores que puedan empeorar su salud.