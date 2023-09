"Le escribí por Instagram y le puse 'Hola, ¿qué sabes de mi hermano? Estamos preocupados'. Él me respondió que le había visto 'ayer en la playa pero le he perdido el rastro'. Le dije que cómo había perdido el rastro a mi hermano siendo su amigo y no avisa a las autoridades. Me dijo 'Ay Dios mío, me ducho y voy a la policía", relata.