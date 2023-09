La actitud de Rodolfo Sancho ante las cámaras: "Es una coraza, un mecanismo de defensa"

“En cuanto al proco judicial, estamos esperando el informe de la fiscalía y hasta entonces no podemos hacer nada”, decía Rodolfo Sancho que, a pesar de no querer entrar en detalles, se mostraba molesto y lanzaba un mensaje: “Para esa parte de la prensa que creen que estoy por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí”.