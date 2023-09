Los pasos de Rodolfo Sancho en Tailandia: de su llegada a la primera visita y sus declaraciones ante la prensa

El tres de septiembre a primera hora de la mañana, Rodolfo Sancho llegaba al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi el 3 de septiembre a las ocho de la mañana y lo hacía acompañado por el abogado Marcos García Montes y una asistente tailandesa. En ese momento, no quiso hacer declaraciones.

“En cuanto al proco judicial, estamos esperando el informe de la fiscalía y hasta entonces no podemos hacer nada”, decía y se negaba a entrar en detalles hasta que esto ocurra.

Tampoco quería abordar cuestiones personales, pero sí decía algo que resultaba muy revelador en cuanto a la actitud que ha tomado ante la situación: “Para esa parte de la prensa que creen que estoy por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí”.