Sandra Barneda arropa a Alejandra Rubio ante las críticas: “Me ha molestado, sé lo mal que lo estás pasando”

“Estoy sorprendida y sabéis que yo no suelo entrar en nada de esto, pero ayer aluciné un poco, por eso me he pronunciado”, decía Alejandra mientras Sandra Barneda se preguntaba por qué la gente cree que la tristeza se manifiesta de uno u otro modo.

La hija de Terelu Campos dice estar acostumbrada a las críticas pero estas le han dolido especialmente porque no cree estar haciendo nada diferente al resto del mundo: “Es que estoy viniendo a mi trabajo como he hecho días anteriores de que pasara esto, no estoy vendiendo exclusivas, no me he hecho una portada hablando de mi familia”.