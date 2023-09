Raúl García asegura que Gustavo Guillermo grabó a las Campos

El origen del conflicto de Gustavo Guillermo y las Campos: una entrevista y una acusación

Se dijo que Gustavo Guillermo pudo haber grabado a las Campos durante su trabajo para María Teresa Campos

Según el paparazzi, existirían tres grabaciones

No es la primera vez que Gustavo Guillermo, conductor y mano derecha de María Teresa Campos, está bajo sospecha. Ahora, el paparazzi Raúl García confirma que se reunió con Gustavo y que el conductor grabó a las Campos.

La polémica se centra en Gustavo Guillermo tras su entrada en ‘Gran Hermano VIP’’ ya que quien fuera hombre de confianza de María Teresa Campos dimitió de su puesto 20 días antes de entrar en el reality, cuando la comunicadora estaba ya muy enferma.

Alejandra Rubio dejó claro que dimitió para entrar en el reality, pero además se abordó otra polémica de la que ya se habló: la posibilidad de que el conductor pudiera haber grabado a las Campos durante sus años trabajando con María Teresa.

Raúl García nos daba respuestas en ‘Así es la vida’. Ante las preguntas de Sandra Barneda, aseguraba que Gustavo “grabó” a la Campos y que esas grabaciones existirían.

La reunión con Gustavo Guillermo

El paparazzi se reunió con Gustavo, un encuentro un tanto particular ya que se produjo en el coche del conductor y le pidió que no llevara ni cámara ni móvil para que no se pudiera grabar.

“En esa reunión me dice que él no las tiene. No me confirma que es él quien graba pero es una persona muy allegada a él”, decía Raúl. Gustavo le dijo que si grabó fue "por un motivo personal" que Raúl no detallaba pero entendió que fue para "salvarse el culo".

Raúl García asegura que Gustavo Guillermo no es un traidor

Sin embargo, Raúl dejaba claro que Gustavo no es un topo de la Campos, de hecho, no le calificaría como traidor: “Me ha pasado alguna información pero siempre ha sido por ayudar a Teresa en la época de Bigote”.