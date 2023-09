Además, no queda ahí la cosa, el colaborador añade que ambas hijas eran conocedoras de que Gustavo llegó a rechazar a 'Sálvame Deluxe' y que las dos hijas saben desde diciembre que el concursante quería buscar otro trabajo: "En enero presentó su rescisión y Terelu le pidió por favor que no lo hiciera" . Por último, Rossi confirmó dos llamada de Carmen Borrego y su hermana con Gustavo los días previos al estreno de 'GH VIP'.

Al nombrar al chófer de su madre, el gesto le cambia por completo a Terelu, se muestra molesta con la pregunta y contesta: "Entenderéis que no voy a hablar de eso". La reportera continúa insistiendo: "¿Es verdad que hubo una llamada el día antes?". La protagonista, ya enfadada, zanja el tema: "Si me habláis de eso, me meto en el coche. Si queréis que hable de otras cosas...".