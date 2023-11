Una amiga de Fernando Fernández Tapias señala a Nuria González, su viuda: "Le quitaba el teléfono, ha tenido una actitud separatista"

María no esperaba que Fernando fuera a fallecer pero dice que llevaba "mucho tiempo" pensando en despedirse, sin embargo, no pudo: "No fue posible, con todos mis respetos hacia la viuda de él, pues porque le quitaba el teléfono. Ha tenido una actitud separatista para la gente no para conmigo solamente".

A la amiga del empresario le resulta "macabro" que su amigo dejara por escrito que sus hijos no acudieran a despedirse de él en el tanatorio y decía: "Me lo contaron llorando, no tenían explicación. Se me hace difícil hablar del tema de Nuria porque me cuesta comprender por qué les separó tanto de Fernando. Ellos necesitaban mucho despedirse de él porque todos sabíamos que en algún momento, desgraciadamente, la ida se acaba".