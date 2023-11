Avilés responde a Gustavo y Álex tras su salida de la casa de Guadalix: "La organización te puso donde te tenía que poner, en la calle"

Gustavo Guillermo fue un gran apoyo para José Antonio Avilés en la casa de 'Gran Hermano VIP 8'

Álex Caniggia, el mayor enemigo público de José Antonio Avilés

Gustavo Guillermo y José Antonio Avilés, de la amistad a la guerra

A pesar de que dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP', Gustavo Guillermo era uno de los máximos apoyos de José Antonio Avilés, tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra se ha convertido en su enemigo. Y es que el que fuera chófer de María Teresa Campos le dijo un comentario a Avilés cuando todavía este se encontraba en 'GH VIP 8' que no le sentó nada bien. Además, Gustavo deseó que Avilés se fuera de la casa "por falso y mentiroso", puesto que se metió con su novia y con él también.

Avilés ha contado en 'Así es la vida' que no se esperaba para nada esto. "Me dolió", ha señalado el cordobés. "Cuando entro a la casa hay un hecho que sucede en la carretera. Cuando fui a Gran Hermano me apareció una foto de Carmen Borrego con su madre, era de junio de hace tras años", señala, concretando que le apareció en la parte de 'Recuerdos' de Fotos. Añade que le mandó un pantallazo a Carmen y que esta le dijo: "Dale un beso muy fuerte a Gustavo".

En ese momento, Sandra Barneda le ha interrumpido para que fuese más concreto, señalándole que respondiese a lo que dijo Gustavo de las palabras que soltó por la boca Avilés de Ainhoa (novia de Gustavo). "Me sorprende muchísimo que me llame falso y que a las demás personas que han hablado de Ainhoa ni se acuerde de ellas", ha dicho Avilés. Avilés se ha dirigido directamente a Gustavo: "Ir a un concurso es concursar. No ir a Marinador y liarte tarde tras tarde a tirar bellotas a una taza. Pero cuando sales empiezas a cascar de todo el mundo...".

Y cuenta algo que le ha molestado: "Lo de sinvergüenza sí me ha dolido. Yo estoy fuera con un 85% porque me ha echado el público. Pero tú has sido expulsado por una medida disciplinaria. Ahora pretendes limpiar tu imagen acercándote a la persona con la que tu te metes para defender".

Avilés responde también a Álex Caniggia

Desde el principio, la relación entre Álex y Avilés no fue para nada buena. Y es que Álex no tragaba a Avilés y siempre pensó que la casa de 'Gran Hermano VIP' cambió desde que el cordobés entró al programa. A su vez, Álex y Avilés fueron expulsados, según Álex, por algo que empezó Avilés. "Entró a ensuciar la casa y fui a por él...", dijo Caniggia.