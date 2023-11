La reacción de Sandra Barneda tras las palabras del padre de Chenoa: "Me parece una mamarrachada"

Este lunes, 'Así es la vida' ha tratado este tema. Un tema que ha encendido mucho a la presentadora del programa Sandra Barneda , posicionándose claramente a favor de la cantante y mandándola fuerzas: "Todo mi apoyo por las palabras tan crueles que ha pronunciado su padre. Me parece de las peores cosas que he escuchado" . Por su parte, Antonio Montero, colaborador del programa, ha salido en defensa del padre señalando que quién era el malo. "El padre dice lo que piensa y el que va a preguntarle ya sabe como piensa el padre".

Finalmente, Sandra Barneda no se ha cortado y ha expuesto lo siguiente, muy indignada: "Un padre que no se ha hecho cargo, que no conoce a su hija y cuando su hija debe estar pasando, lo haya dejado ella o no lo haya dejado ella, por un momento muy jodido, que diga que se casaba porque necesitaba ascender socialmente me parece una mamarrachada".