Makoke recibe en exclusiva el duro comunicado de Carlo Costanzia padre: "Yo no he hablado con ella"

Carlo Costanzia aseguró que no había hecho ninguna declaración tras la entrevista en '¡De viernes!'

Alessandro Lecquio: "A mí me gustaría ver esas declaraciones, porque yo creo que no es Carlo el que habla"

Makoke se compromete a enseñarle a Lecquio los audios para demostrarle que no miente al respecto

Carlo Costanzia aseguró en un comunicado que no había hecho ninguna declaración tras la entrevista en '¡De viernes!' de su hijo Carlo Costanzia. Desmentía así a Makoke, que se hizo eco de un mensaje que dijo haber recibido de Carlo y en el que decía: "Si yo sacara todos los documentos, audios y mensajes que tengo de Mar no podría volver a España, ella me pidió que volviera a ser su amante cuando ya estaba casado con Javier Merino". Sin embargo, Makoke respondió, negaba haber mentido y mostraba sus pruebas.

Pero de poco parece haberles servido las pruebas a la hermana de su hija Ana, Laura Matamoros, que cargaba, el pasado lunes 22 de enero, contra la colaboradora en 'Vamos a ver': "Yo lo que no sé, si realmente la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien, para seguir aportando informaciones que creo que son banales totalmente". Versión de lo sucedido, que el propio Alessandro Lecquio ratificaba: "A mí me gustaría ver esas declaraciones, porque yo creo que no es Carlo el que habla. Carlo pasa olímpicamente de esta historia".

El demoledor comunicado de Carlo Costanzia hacia Makoke

Seis días después de que Makoke hiciera públicos unos audios de Carlo Costanzia, supuestamente compartidos por una amiga en común, en el programa 'Fiesta', esta misma tarde 'Así es la vida' emitía en exclusiva el comunicado del protagonista en cuestión, en el que no deja precisamente en muy buen lugar a la exmujer de Kiko Matamoros.