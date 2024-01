La conversación de Carlo Costanzia con su madre, Mar Flores, y su padre: "Le dijo, 'no voy a permitir que cargues contra mi madre"

"Has estado dejando a compañeros en mal lugar porque estás mintiendo", decía el periodista y añadía que existe "una información que no quiere contar" y que habría motivado su "volantazo" en lo que a sus declaraciones se refiere.

Según José Antonio Avilés, se habría producido una conversación de Carlo con sus padres, primero con él: "Cuando su padre aprovecha para intentar subirse al carro, se mandan esas declaraciones a través de una amiga de Makoke y Carlo levanta un hijo y le dice 'papá, yo estoy sentado para ganar dinero, porque no tengo trabajo a consecuencia de todo lo que ha sucedido, pero no vas a aprovechar para decir que si sacas lo que tienes, mi madre se tiene que ir. No voy a permitir que cargues contra mi madre".