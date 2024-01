Makoke responde a las críticas de Carlo Costanzia: "He dicho que eres un valiente en reconocer lo que has hecho"

Carlo Costanzia plantaba cara a Alessandro Lequio y Makoke para defender a su madre, Mar Flores: “Me parece patético”

“Los medios hablan sin saber un poco y sobre todo diciendo muchas falsedades”, se quejaba Carlo Costanzia

"He dicho que eres un valiente en reconocer lo que has hecho”, recordaba Makoke al hijo de Mar Flores

Tras su primera entrevista, Carlo Costanzia se ha sentado en ‘¡De viernes!’ y, además de negar que haya culpado a sus padres de lo que le ha sucedido, ha criticado a los colaboradores que han hablado de él y de su vida en televisión. Una de ellas era Makoke, que respondía en ‘Así es la vida’…

Las quejas de Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’

“Los medios hablan sin saber un poco y sobre todo diciendo muchas falsedades”, se quejaba Carlo, que negaba haber pedido perdón a su madre porque cree que no tiene motivos: “¿He dicho algo malo de ella? Me fascina que todo el mundo sepa todo de todo. Entonces, lo que yo no entiendo es para que la gente se sienta si los demás lo saben todo”.

“Me parece gracioso que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre, la quiera defender o decir algo u opinar de mi vida, que he sido problemático cuando a lo mejor la he visto una vez…”, decía Carlo y aludía a Makoke: “No la he visto en mi vida, que quiera opinar de mí…”

Para el hijo de Mar Flores, es “triste” que alguien como él quiera contar su historia de superación y otros hablen de otras cuestiones: “Que la gente intente hablar de lo que les da de comer desde los años 90…”

La respuesta de Makoke

“Yo no he opinado de tu vida, mi opinión ha sido buena, he dicho que eres un valiente en reconocer lo que has hecho”, recordaba Makoke al hijo de Mar Flores y añadía que se ha limitado a transmitir unas palabras que le hicieron llegar de su padre.