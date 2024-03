Alejandra Rubio se pronuncia tras el altercado que ella y Carlo Costanzia vivieron con una periodista: "Nos provocó mucho"

Alejandra Rubio ha relatado cómo fue el altercado con la periodista mientras pasaba lunos días en Málaga con Carlo Costanzia

"Ella dijo palabras que no tenía que decir, pinchó donde no tenía que pinchar", explicaba la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio se ha sentado en 'Así es la vida' donde ha hablado sobre la polémica que saltaba el fin de semana ante el altercado con una periodista en la calle durante sus vacaciones de Semana Santa en Málaga.

"Mi madre no se ha pronunciado de nada, no me dice lo que tengo que hacer, me han educado en la libertad. A mí madre le parece bien cómo estoy llevando mi vida. Cuando me pasó esto si que le llamé y le dije que había vivido una situación complicada", aseguraba Alejandra Rubio sobre cómo reaccionó después del altercado que vivió con la periodista.

La colaboradora de nuestro programa relataba lo que vivieron: "Esta periodista no se comportó con nosotros. Yo siempre me comportó con la prensa, Carlo también. Siempre hemos aguantado, he intentado contestar todo lo que he podido o por lo menos ser educada, si esto ha pasado es porque hemos vivido una situación desagradable con esta persona".

Alejandra Rubio aseguraba que estaba saliendo de la Iglesia, que estaba intentando un momento de intimidad en algo que es importante para ella y que la periodista no hizo nada más que increparles, aunque pedía "perdón por si en algún momento no había hecho las cosas bien".

"Carlo es verdad que dice estoy hasta tal, pero es que nos provocó mucho", explicaba la hija de Terelu aunque reiteraba que la situación por la que tuvieron que pasar fue bastante desagradable: "Ella dijo palabras que no tenía que decir, pinchó donde no tenía que pinchar. Le dije que se esperase un segundo por favor, que dejase de grabar y hablabamos. Le dje que era la primera que un periodista me trataba así. No nos respetó, con el móvil en la cara todo el rato"

Sandra Barneda, tras las explicaciones de Alejandra, le dedicaba unas palabras: "Lo estás gestionando muy bien. Estás mostrando que te duele, pero dando explicaciones y defiendiendo a tu pareja, y eso ocurra lo que ocurra dice mucho de tí. Si estás con Carlo estás con Carlo. El amor es así".