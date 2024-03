Alejandra Rubio contesta a Lequio tras su duro escrito sobre la familia Costanzia: “Hay que tener la casa muy limpia para hablar de casas ajenas”

El hermano de Carlo Costanzia, Pietro Costanzia, ha sido detenido por un supuesto intento de asesinato con machete. Alessandro Lequio no ha perdido la oportunidad y ha dedicado un escrito en sus redes sociales criticando duramente a la familia afectada.

“Cuando el río suena, agua lleva… y el río de esta familia baja sucio y revuelto . Las mejores familias tienen una oveja negra, pero cuando una familia es todo un rebaño de ovejas negras es que algo falla. Cuando en una familia uno de los miembros comete un delito el resto por necesidad mental se vuelven obsesivos de respetar la ley y hacer las cosas bien... Cuando esto no ocurre es porque en la familia no se ve mal el delito ”, comenzaba diciendo el colaborador en Instagram.

“No le iba a contestar, porque se ven muy claras sus ansias de protagonismo, le están absorbiendo… Le diría que no todo en la vida es blanco o negro que debería saberlo ya por experiencia. Hay que tener la casa muy limpia para hablar del polvo en la casa ajena , creo que no es el más indicado de opinar absolutamente de nada…”.

“En esos comentarios solo deja entrever sus aires de superioridad… las familias no son buenas o malas, simplemente son familias. Siento mucho que viva con ese odio y ese rencor . Me parece una pérdida de tiempo para él, que invierta ese tiempo en dañar y dar lecciones de vida que nadie le ha pedido”, comentaba la colaboradora con la voz entrecortada.

Y por último, Alejandra Rubio quiso dedicarle unas palabras visiblemente emocionada: “A mí me han educado en la libertad y estoy muy orgullosa que quién soy y muy orgullosa de la persona que tengo al lado a la que, por cierto, no conoces de nada. Te encanta hablar de pijamas… ellos llevaran un pijama, según tú, pero tienen algo dentro, no como en tú caso”.