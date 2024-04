Carmen Borrego responde al bloqueo de Gustavo Guillermo: "Estoy muy harta de que se me utilice constantemente"

Carmen Borrego matizó una información de Gustavo Guillermo sobre ella y el exconcursante de 'GH VIP' reaccionó bloqueando a la que considera su hermana

Gustavo Guillermo, que fuera hombre de confianza de María Teresa Campos, se declaraba decepcionado y dolido porque Carmen no se acordó de él durante su paso por 'Supervivientes'

Carmen Borrego pierde la paciencia con Gustavo Guillermo: "La diferencia entre tu reality y el mío es que tú fuiste por trabajar con mi madre y yo por ser Carmen Borrego",

Gustavo Guillermo aseguraba que Carmen Borrego está "dolida" y sufriendo por el conflicto con su hijo y su nuera, pero ella misma le dijo que estaba "serena", con lo que le desmentía en el acto y el aludido acababa por bloquearle. Ahora, la colaboradora de 'Así es la vida' reacciona en directo.

Tras el paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes', la concursante se reencontró con Gustavo Guillermo. Se tomaron algo juntos, se pusieron al día y hablaron de la polémica que Carmen se ha encontrado a su regreso de Honduras: el ataque de su hijo y su nuera en una entrevista en la que además anunciaban su separación.

Las palabras de Gustavo Guillermo que rectificó Carmen Borrego

Dos horas después de su charla, Gustavo fue a 'TardeAR' y nos contó que la que considera su hermana estaba fuerte pero "dolida" ante la polémica con su hijo. Además, reiteraba que Carmen nunca ha hablado mal de su nuera y que le agradecía sus palabras de apoyo a José María.

La polémica empezaba minutos después, cuando Carmen enviaba un mensaje a Leticia Requejo diciendo que le había dicho a Gustavo que estaba serena y no dolida.

Pasado el fin de semana, la reportera de 'Vamos a ver' Giovanna González comunicaba en directo la reacción de Gustavo que fue bloquear en su móvil a Carmen y la aludida respondía en 'Así es la vida'.

Carmen no sabe si le ha bloqueado pero si así fuera, solo le afectaría si hubiera hecho algo para provocarlo y no cree que sea el caso. Pero ¿Qué puede estar pasándole a Gustavo? La colaboradora dudaba: "No lo sé, habría que preguntárselo a él, lo único que tengo claro es lo que digo o lo que no".

Además, lanzaba un dardo al que fuera hombre de confianza de su madre: "Lo único que tengo claro es lo que digo lo que no, en un problema familiar tan grave en el que estoy absolutamente contenida y serena, no me parece que sea el momento de incendiar por parte de nadie".

Carmen solo se considera responsable de lo que dice, no de lo que otros dicen que dice: "Él me preguntó qué decía en el programa y yo hice hincapié en que estoy serena".

La colaboradora no quiere empezar una nueva guerra porque es "abrir un melón" que no le apetece pero deja claro que no tiene "ningún miedo": "Que cada uno haga lo que quiera, pero sin mentir, yo mi conciencia la tenga muy tranquila".

El mensaje de Carmen Borrego para Gustavo Guillermo

Carmen explica que cuando queda con un amigo no suele sacar titulares y Gustavo lo que hizo fue precisamente eso: "No le he concedido una entrevista" .

No sabe si está molesto porque ella matizó sus palabras, pero sí le enviaba un mensaje: "Si quieres seguir hablando haz lo que quieras, ni he hablado mal de ti ni lo voy a hacer ni te voy a bloquear, estoy muy harta de que se me utilice constantemente todos los que queráis y podéis para hacerme daño. Yo no te he hecho daño".

Gustavo se mostró dolido porque Carmen no le dedicara su salto en el helicóptero en 'Supervivientes', también porque no le defendiera en 'Gran Hermano VIP', pero Carmen le recordaba: "Se lo dediqué a mi familia, tú eres mi familia pero yo tengo una familia real. Yo sí te defendí en 'GH', mientes si dices que no lo hice".

"Si te molesta o no ya sí lo voy a decir la diferencia entre tu reality y el mío es que tú fuiste por trabajar con mi madre y yo por ser Carmen Borrego", le decía.

Las palabras de Gustavo Guillermo sobre Carmen Borrego