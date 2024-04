Alejandra Rubio reacciona al bloqueo de Gustavo a Carmen Borrego y desvela la última conversación que tuvo con él: "Es surrealista"

La reacción de Alejandra Rubio al bloqueo de Gustavo Guillermo a Carmen Borrego y su intervención en 'TardeAR'

La polémica está servida entre Gustavo Guillermo y Carmen Borrego después de que ambos se tomaran algo juntos tras el paso de la hermana de Terelu Campos por 'Supervivientes' y Gustavo pusiese en su boca palabras que realmente no había dicho Carmen. Esto lo supimos tras un mensaje que envió la exconcursante de Honduras a Leticia Requejo. La reacción de Gustavo ante esto fue bloquearla.

A su vez, Carmen Borrego se mostró molesta por los titulares que sacó el que fuera chófer de María Teresa Campos en 'TardeAR' y este respondió con una serie de cosas por las que se siente molesto, como que no le dedicase el salto en el helicóptero en 'Supervivientes' o no le defendiera en 'Gran Hermano VIP'. "Se lo dediqué a mi familia, tú eres mi familia pero yo tengo una familia real. Yo sí te defendí en 'GH', mientes si dices que no lo hice", respondía Carmen Borrego.

La reacción de Alejandra Rubio

Pues bien, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha reaccionado en 'Así es la vida' a todo esto. "Ver a Gustavo sentado en platós no me lo esperaba". Y ha desvelado que durante la última conversación que tuvo con él le dijo "cuidado con esto": "Le di mi opinión y me dijo que no iba a participar más de esto porque no lo quería en su vida".

"Ahora verle en una conexión diciendo que lo va a contar todo y cebando. Me parece algo surrealista", añade Alejandra Rubio. En cuanto a lo que dijo que enseñó los mensajes a un colaborador, señala lo siguiente: "Si quedo a tomar algo con alguien es privado, no llego al plató y cuento todo". En conclusión, Alejandra Rubio piensa que esto no debería de pasar ni que sea un motivo de platós, por lo que no entiende demasiado cómo se está comportando Gustavo Guillermo.

