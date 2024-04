“Desde hace 14 años que se murió su padre, no se ha puesto en contacto conmigo …. Si tu quieres algo de tu padre, no mandas mensajes ofensivos a esa persona, la llamo y se lo pides bien”, comenzaba diciendo antes de detallar lo que realmente tiene de Ángel Cristo.

“No tengo nada de su padre, ni de trajes de domador ni nada de eso. De su padre lo único que tengo es un carnet de piloto, pero eso nunca me lo ha pedido. Y luego el escrito que me dejó antes de morir”, aseguraba.