Exclusiva | Ana Obregón responde a quienes aseguran que no pagó el tratamiento de su hijo Aless en EEUU: "Por inventar, se inventan lo que quieran"

Eso sí, Ana no quería dar cifras, pero se muestra orgullosa y contenta de que pudiera afrontar la situación: "Yo quería que mi hijo tuviera lo mejor y pude coger el mejor apartamento para que estuviera bien y he gastado mucho dinero, que lo tenía y he pensado mucho en las personas que no lo tenían, por eso en la fundación también quiero empezar a ayudar a las personas que no pueden".