Alessandro Lequio, ante las preguntas tras la entrevista de Ana Obregón: "Me siento estúpido"

En su última entrevista en '¡De Viernes!', Ana Obregón abordó también el tema de si Alessandro Lequio conoce ya o no a Ana Sandra, su nieta e hija de su hijo Aless. El colaborador de 'Vamos a ver' optó por el silencio en todo lo que tenga que ver con su hijo y reconoce que el hecho de verse frente a polémicas tan a menudo, le hace sentirse mal.

En esta ocasión, Ana no ha lanzado mensajes pidiendo que el padre de su hijo conozca a su nieta, con lo que ha hecho pensar que Alessandro ya conoce a la niña, pero él se negaba a aclarar la situación.

"A ver cómo lo digo, mi sentido del ridículo tiene un límite", decía en el plató y se quejaba: "Tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido, me siento estúpido".

Además, el colaborador hablaba de cómo ha afrontado la pérdida de su hijo: "La gente parece que no se da cuenta, pero cuando una persona sufre un gran duelo en la vida, el dolor no desaparece, aprendes a convivir con ese dolor pero no desaparece".