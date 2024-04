Para Ana Obregón Lequio ha sido un padre excepcional, pero una pareja horrible: "Yo tenía unos cuernos así"

Ana Obregón y Alessandro Lequio siempre han mantenido una excelente relación pese a llevar separados muchos años y tener vidas completamente alejadas. La ex pareja se convirtió en el mayor apoyo de su hijo durante su larga lucha contra el cáncer y cumpliendo así el sueño de Aless: que sus padres estuvieran juntos de alguna manera.

Sin embargo, las últimas decisiones de Ana Obregón han distanciado a la ex pareja, ya que el colaborador de 'Vamos a ver' no comparte la forma en la que la madre de su hijo está tratando el tema de su nieta, la pequeña Ana Sandra.

Lequio quiere mantenerse alejado del foco mediático en todo lo que afecta a su hijo, ya que como el propio Aless expresaba en vida, " no quiere que se hable de él en los medios ".

Ana le ha explicado a los colaboradores del programa que Alessandro fue un padre excepcional pero una pareja horrible porque, en sus propias palabras, "tenía unos cuernos así" . La bióloga ha reconocido que Lequio no ayudaba económicamente a la manutención de su hijo, pero que pese a eso fue un padre "emocionalmente muy presente" .

Ana Obregón ha intentado respetar la voluntad del padre de su hijo y no ha respondido claramente a la pregunta que todos se hacen: ¿conoce ya Alessandro Lequio a su nieta Ana Sandra? Ana ha pedido no responder a la cuestión, pero ha dejado claro con su mirada y sus comentarios que Lequio se considera abuelo de esa niña y ha estado muy pendiente de su crecimiento todo este tiempo: "Alessandro lleva las cosas a su forma, yo soy más espontánea, si él me pide que se respete esa intimidad yo lo haré, por respeto a nuestro hijo, pero por supuesto que él quiere ver a su nieta, aunque entiendo que él tiene su familia y quiere respeto a su intimidad".