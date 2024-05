Una amiga de la primera mujer de Edmundo Arrocet destapa su verdadera cara: "Era infiel a Gabriela, no la trataba bien y la engañaba mucho"

'Así es la vida' ha tenido ocasión de hablar con Verónica, una amiga de la primera mujer de Edmundo Arrocet, Gabriela Velasco, quien dibuja una imagen muy diferente del humorista a la que conocemos. Cabe recordar que Edmundo tiene en común con Gabriela Velasco una hija, Gabriela Arrocet. Entre todo lo que dice, asegura que el humorista es "un hombre que vive de las mujeres. Así se le tiene catalogado". Además, subraya que en Chile no lo quiere nadie: "Es muy despectivo. Se le da muy bien hablar y llevar a la gente a su terreno".

Y sobre Gabriela Velasco, un auténtico icono de la pequeña pantalla en Chile y que falleció en 2019 debido a una neumonía, asegura que Bigote "era infiel a Gabriela. No la trataba bien, la engañaba mucho... Tampoco estaba con ella y no ejercía de padre. Ella entró en una depresión muy grande. Era un mantenido por ella".

Pero las palabras de la amiga de Gabriela hacia Edmundo no acaban aquí. También habla de la fortuna del exitoso humorista: "Nunca ha tenido dinero. Siempre ha estado de prestando y debiendo, por eso se va de un lado y de otro. Pero sí puede ser que ahora hable con gente nueva y puede que diga: 'Pues yo soy famoso en España, usando a María Teresa, estuve con ella...".

También habla sobre su papel como padre y el por qué no preguntan a su hija para que se destapen muchas más cosas sobre Arrocet y se sepa realmente la verdadera cara de él: "Evade muchas preguntas de su padre".

En plató, las opiniones se han disparado entre los colaboradores. Carmen Alcayde se quedaba "helada" con las declaraciones de Verónica. Alejandra Rubio, como amiga de Gabriela Arrocet, aseguraba creerse el testimonio que acababa de escuchar: "Puede que no haya tenido relación con su hija durante la infancia. No me parece algo escandaloso". Gema, por su parte, apuntaba sobre Edmundo que si somos objetivos todo lo que sabemos sobre el humorista "se acerca a estas declaraciones".