Makoke responde a los ataques de Laura Matamoros: "Estoy harta de que se me tache de una cosa que no es"

"La madre de mi hermana me hace daño, muchas veces inconscientemente, y a mi familia también", decía Laura Matamoros y añadía que la respeta como madre de su hermana pero no comparte las actitudes que ha tenido durante mucho tiempo de su vida.

"No todo vale por dinero", se quejaba Laura y, en 'Así es la vida', Makoke replicaba: "Me gustaría que fuera más explicita. Yo levo seis años separada de tu padre".

Es más, según la colaboradora, su relación ha sido "cordial y buena", no sabe qué ha pasado para que ahora no lo sea y se mostraba cansada de la polémica: "Estoy un poco harta de que se me tache de una cosa que no es".