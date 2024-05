Makoke desvela la sorprendente reacción de la madre de Marieta al preguntarle por el posible beso entre Marieta y Gorka

"María estaba en maquillaje, te lo he preguntado y te has reído", comenzaba contando Makoke al dirigirse a la madre de la superviviente y daba más detalles sobre esto: "Digo: 'con la cara que puso tu hija, ¿realmente piensas que hubo beso? y has asentido con la cabeza". Algo que negaba María: "No he asentido, me he reído". Algo que Makoke matizaba: "Bueno, pero es reírse".