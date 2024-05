Ángel Cristo desvela a quiénes se lleva como amigos de Honduras y quién es su ganador

Ángel Cristo le confiesa a Sandra Barneda que le gustaría reconciliarse con Aurah Ruiz y Blanca Manchón

Estos son los concursantes de 'SV' que Ángel Cristo se lleva como amigos: no te lo pierdas

Ángel Cristo termina entre lágrimas al sincerarse de su huida y su expulsión: "No pensé en las consecuencias de marcharme"

Ángel Cristo ha desvelado este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' quiénes se lleva de Honduras como amigos. Un Ángel Cristo que se sentaba este domingo en plató después de su expulsión disciplinaria tras traspasar el límite establecido por la organización y estar en paradero desconocido durante tres horas, y que afrontaba su entrevista más dura después de su salida.

El hijo de Bárbara Rey matizaba, lo primero de todo, que le encantaría "reconciliarse" con Aurah y con Blanca Manchón. Hay que recordar que con la primera tuvo una fuerte discusión en la isla que desembocó en la huida de Ángel Cristo y con la segunda no ha tenido una muy buena relación que digamos durante su etapa en el reality.

Además, señalaba llevarse como amigos a "Arkano, a Javi...", apuntaba el ya exconcursante de 'Supervivientes'. Pero hay uno que quería destacar por encima del resto: "Sobre todo me llevo a Gorka". Y es que el concursante vasco y Ángel Cristo, a pesar de tener algún enfrentamiento propio de la convivencia, acabaron haciendo buenas migas en Cayos Cochinos. De hecho, Gorka le dio el collar de líder dando un vuelco total a las nominaciones y haciendo llorar a Ángel Cristo con su decisión.

Ángel Cristo desvela su ganador de 'SV'

"Hemos tenido alguna discusión, pero siempre discusiones de amigos. En mi corazón, Gorka es mi ganador. Pero se lo merecen muchas personas", confesaba Ángel Cristo, emocionado y casi sin que le salgan las palabras.

Las lágrimas de Ángel Cristo en plató

Ángel Cristo se sentaba en plató y comenzaba asegurando que cuando decidió escaparse "nunca pensó en las consecuencias". Y añadía lo siguiente: "Me arrepiento de las últimas palabras que dije, no puedo justificarlas, solo puedo pedir disculpas y perdón a la gente que pude ofender, en ese momento me expresé mal".

En cuanto a su enfrentamiento con Aurah, pedía disculpas: "Yo consideraba a Aurah una buena amiga, en ese momento no entendí por qué me atacó, elegí unas palabras que no eran las adecuadas, generalicé, pero fue porque he vivido un año muy duro, no sé por qué lo dije, pero no lo intento justificar...". Además, el hijo de Bárbara Rey tuvo tiempo de hablar de su huida en Honduras, hacer un repaso de su concurso y de cómo ha sido su vuelta tras su etapa en 'Supervivientes'.