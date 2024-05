Ángel Cristo lanza un tremendo zasca a Carmen Borrego en su reencuentro en directo

El hijo de Bárbara Rey se sentaba junto a Sandra Barneda para explicarse, pedía perdón por su huida: "Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado". Y por las palabras que había entonado durante la discusión con Aurah Ruiz: "No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas".