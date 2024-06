El sobrino de Ortega Cano responde a las acusaciones de estafa: lo niega todo y desvincula a José Fernando

Paco cuenta que le "sobra" dinero para vivir y para tener "buenos abogados" y desvinculaba a su primo, explicando que no ha participado en la empresa: "Mi primo estaba en esa sociedad pero ni ha tenido nada que ver ni tiene nada que ver porque cuando se hizo estaba bien, pero luego mi primo por los problemas que tiene... El que ha gestionado todo y ha hecho todo he sido yo".

Además, dejaba claro que su intención es "pagar": "Todo lo que he hecho lo he pagado, lo estoy pagando y lo voy a pagar"

No quería "dar disgustos" a su familia, con lo que intentó conseguir dinero "con préstamos de estos" pero al final no lo consiguió: "Me hundo más y no hay más".