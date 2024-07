Carmen Borrego, sobre el modus operandi de Escassi: “Al parecer varias mujeres no han hablado de él por temor a que pueda tener vídeos”

La ruptura sentimental entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se está convirtiendo sin suda, en la ruptura del verano. Tras las palabras del jinete en ‘¡De viernes!’, la modelo se plantea demandarlo, no solo por las declaraciones que considera falsas, también por la posible existencia de vídeos íntimos suyos con Álvaro grabados sin su consentimiento.

Todo esto unido a las duras declaraciones de Soni Ferrer en ‘En boca de todos’ donde dejaba entrever el modus operandi del jinete con sus exparejas: “Desde luego yo no me metería con él”.

“Parece ser que ese es su modus operandi. A mí lo que me dicen es que varias mujeres no han hablado de él por temor a que pueda tener cosas que puede enseñar que ellas no quieren”, continuaba la colaboradora.